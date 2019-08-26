Три пожежі, внаслідок яких було пошкоджено чотири автомобілі, сталися у Тернополі минулої доби.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, 25 серпня о 7:17 по вулиці Протасевича виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля “ВАЗ 2105”. Пожежу ліквідовано черговою зміною пожежної частини. Під час гасіння врятовано автомобіль.

Того ж дня о 15:09 по вулиці Студинського, 17 виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля “Москвич 2141”. Як наслідок, знищено автомобіль. Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано будівлю гаража. Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт.

26 серпня о 4:32 на вулиці Лисенка виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля “VW Polo”. Внаслідок пожежі знищено даний автомобіль та пошкоджено поруч припаркований. Пожежу ліквідовано черговою зміною ЧСПТ АРЗ СП Управління та другим відділенням 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ. Під час гасіння врятовано автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.