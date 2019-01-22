У Тернополі з нагоди Дня Соборності відбулося спецпогашення марок і конвертів

22/01/2019 Розмір тексту:

З нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу Укрпошта випустила поштову марку та маркований аркуш.

Спецпогашення марок і конвертів, присвячених цій даті відбулося в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 22 січня 2019 року.

– З нагоди пам’ятної дати «Укрпошта» випустила марку і маркований аркуш, – розповіла начальник відділу поштових послуг Тернопільської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». – Маркований аркуш складається із 8 марок, на якому надрукований напис: «Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились одвічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. (Універсал Директорії УНР 22 січня 1919 року)». Марка випущена накладом 130 тисяч примірників, її номінальна вартість 8 гривень для пересилання простого конверту.

Спецпогашення цієї ж марки і маркованого аркушу пройшли також у Києві та Івано-Франківську.

У Тернополі разом з маркою відбулося й спеціальне погашення конверта першого дня. Штемпель для нього розробив тернопільський філателіст Юрій Швед. Виконаний він у формі квітки терену із тризубом у центрі і містить напис «День Соборності. 100 років (1919-2019). Тернопіль, 46001, 22.01.2019». Ініціатором проведення такого заходу у Тернополі став ще один філателіст Василь Штокало. Участь у події взяли також представники обласної і міської влади.

22 січня о 15 годині в бібліотеці-музеї “Літературне Тернопілля” відбудеться ще одне спецпогашення конверту, випущеного з приводу іншої пам’ятної дати. У ніч проти 22 січня 1973 року учасники “Росохацької групи” встановили над приміщеннями Чорткова 4 синьо-жовті прапори та розвішали 19 прокламацій до 55-ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Центральної Ради. У бібліотеці презентують і філателістичну виставку “Юнаки з огненної печі” приурочену до 46-ї річниці чортківських подій.

Ольга Трач