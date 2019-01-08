У Тернополі визначили місця для передвиборчої агітації

08/01/2019 Розмір тексту:

Кампанія з виборів Президента України розпочалася в останній день 2018 року. А за декілька днів до цього виконавчий комітет Тернопільської міської ради визначив місця для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на час виборчої кампанії. Триватиме вона до 30 березня 2019 року, а 31 березня відбудуться вибори.

Відповідно до прийнятого рішення кандидати на пост Президента можуть розміщувати власну агітаційну продукцію у Тернополі на спеціальних банерах – чотирьохсторонніх металеві конструкції округлої форми, які розміщені на існуючих електроопорах, розміром майже метр на метр. Для політичної реклами виділено 20 таких банерів у різних районах міста. Виконком також рекомендує суб’єктам виборчого процесу з 24 години 29 березня 2019 року зняти друковані та інші агітаційні матеріали, а комунальному підприємству «Парк Загребелля» очистити банери від політичної реклами з 24 години 29 березня 2019 року.

Попри те, що офіційно передвиборча кампанія розпочалася 31 грудня, потенційні кандидати у Президенти розпочали свою агітаційну діяльність ще у вересні. Так упродовж вересня-грудня Тернопільщину відвідало 12 політиків, які мають намір взяти участь у виборах Президента. У цей же період на біг-бордах та сіті-лайтах обласного центру з’явилося багато реклами, як самих політиків, так і політичних сил.

– Досить поширеним явищем із ознаками дочасної передвиборчої агітації на Тернопільщині стало розміщення політичної реклами на зовнішніх носіях, – зазначила Ольга Галушка, координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області. – Від листопада кількість таких матеріалів помітно зросла та популяризує все більшу кількість потенційних кандидатів чи політичних партій. Так, наші спостерігачі у грудні промоніторили 605 білбордів на головних вулицях, кругових перехрестях та об’їзній дорозі міста. З них 272 були спрямовані на привернення уваги виборців до потенційних кандидатів на пост Президента України або до певних політичних сил, що становить 45% від досліджених рекламних площ. Лідерами за кількістю рекламних щитів були Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк, Андрій Садовий та Анатолій Гриценко. Політична реклама Петра Порошенка займала 38,8% від кількості досліджених білбордів із зображенням потенційних кандидатів у президенти чи символікою і гаслами, що асоціюються з ймовірними кандидатами, Юлії Тимошенко – 12,7%, Арсенія Яценюка – 10,6%, Андрія Садового – 9%, Анатолія Гриценка – 8,6%. Менше політичної реклами на зовнішніх носіях у Олега Ляшка – 5,7%, Володимира Зеленського – 5,7%, Руслана Кошулинського – 2,4 %, а також Ольги Богомолець – 1,6%, Дмитра Добродомова – 2,9% та Юрія Бойка – 2%.

Таку активність політиків ще до офіційного початку передвиборчої кампанії, за словами Ольги Галушки, не можна вважати порушенням виборчого законодавства, оскільки на той час закон «Про вибори Президента України» ще не діяв. Відповідно до частини 1 статті 57 цього закону передвиборча агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. А відповідно до частини 4 цієї ж статті передвиборча агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється.

Ольга Трач