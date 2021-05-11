Молодий київський інді-гурт «Liloviy» завітає з концертом до Тернополя. Концерт відбудеться у новій мистецькій локації «Na пошті», що на вулиці Чорновола, 4. Наше місто стане першим у гастрольному турі команди. Потім артисти виступлять у Львові, Івано-Франківську, Києві та Дніпрі.

– В основі композицій цього гурту лежить магічний вокал Олени Ковернік, делікатність і вишуканість фірмового акустичного звучання, – розповіли організатори заходу. – Дебютний альбом гурту «Називай» вийшов у серпні 2019 року. Світлі романтичні пісні альбому тяжіють до інді-фольк звучання. Завдяки віршу «Ліловий» львівської поетеси Наталі Мраки, у співпраці з якою був створений альбом, народилася назва гурту.

У липні 2020 року з’явився другий альбом гурту «Тільки рай». Пісні цього альбому написані на вірші відомого українського письменника Юрія Іздрика.

– У «Liloviy» дуже вигадлива та якісна музика, вони відчувають, вслухаються, не ігнорують внутрішню мелодику вірша, що дуже рідко буває, – говорить про співпрацю Юрій Іздрик.

За час творчості гурт грав на фестивалях Respublika Fest, Woodstock Ukraine, Lesia Grand Fest, Зелена Сцена та інших відомих майданчиках. Виступ музикантів у Тернополі відбудеться 14 травня о 20:00. До 14 травня квитки коштують 100 гривнь, у день концерту – 150. Придбати їх можна тут.