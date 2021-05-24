Місця для розміщення та облаштування на літній сезон відкритих кінотеатрів виставили на конкурс.

Йдеться про території на «Єлисейских полях» у пару імені Тараса Шевченка та пляжі «Циганка». Бажаючі облаштувати там кінотеатри під відкритим небом повинні подати у Тернопільську міську раду заяву та інші документи. Відповідне розпорядження Про проведення конкурсу «Доступне кіно» підписав міський голова 24 травня.

Проводять конкурс для того, щоб популяризувати якісне вітчизняне та зарубіжне кіно, розвивати культуру та створити комфортні умови відпочинку тернополян і гостей міста. Організовує його відділ торгівлі побуту та захисту прав споживачів ТМР. Заявки для участі приймають до 27 травня 2021 року у цьому ж відділі, який розташований на вулиці Коперника, 1, телефони: 0674473452, 0674473504. Сам же конкурс з відбору претендентів відбудеться 28 травня.

Для участі в Конкурсі претендент спочатку подає у відділ звернень та контролю документообігу заяву довільної форми на ім’я голови конкурсної комісії з підведення підсумків конкурсу «Доступне кіно». А у відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів такі документи: ескіз естетичного оформлення відкритого кінотеатру та зовнішнього вигляду об’єкта; схему розміщення об’єкта в масштабі М 1:500; схему благоустрою об’єкта в масштабі М 1:500.

У день конкурсу створена комісія визначить переможців шляхом голосування. Переможець отримає право розмістити на літній сезон відкритий кінотеатр та облаштувати інфраструктуру для споживачів, здійснювати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, крім алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.