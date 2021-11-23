В одному зі складських приміщень, що по вулиці Сахарова в обласному центрі, оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини виявили підпільну АЗС.

З’ясувалося, організатори нелегального бізнесу торгували соляркою, не маючи на це жодних дозвільних документів.

Інформація про незаконне зберігання пального з метою збуту надійшла до співробітників управління стратегічних розслідувань під час проведення заходів із протидії нелегальному ринку підакцизної продукції. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 (незаконне зберігання з метою збуту пального).

Під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено п’ять ємностей з понад трьома тисячами літрів дизельного пального на суму майже 100 000 гривень та обладнання, за допомогою якого здійснювалась його реалізація.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до незаконної діяльності, та походження підакцизного товару. Триває досудове розслідування.