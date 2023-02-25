152 роки з дня народження Лесі Українки виповнюється 25 лютого 2023 року.

З нагоди цієї річниці у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили вставку «Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі». На ній представили експонати із фондів музею, пов’язані з поетесою, а також приватну колекцію значків, медалей і форфору краєзнавця, просвітянина Михайла Тимошика.

– Постать Лесі Українки більше пов’язують із Волинню, а от Тарас Шевченко бував у наших краях, і є багато значків і медалей присвячених йому, – розповів Михайло Тимошик, колекціонер. – Все життя колекціонував значки, медалі та пам’ятні речі, присвячені Кобзареві франківський колекціонер. Тому я вирішив зосередити увагу на Лесі Українці. Спочатку у мене було два-три значки на цю тему. Активно почав збирати їх приблизно за рік до 150-річниці від дня народження. Купував їх на тематичних аукціонах, через інтернет. Також збирав порцеляну, присвячені особистості Лесі Українки. В радянські часи було мало подій присвячених пам’яті знаної українки. За часів Незалежності України їх було значно більше, особливо на Волині. Зараз у мене є більше ста значків, присвячених поетесі.

Експонати, які зберігаються у фондах краєзнавчого музею об’єднані у виставку «Слово, моя ти єдиная зброє…». Про неї розповів завідувач сектора виставкової роботи ТОКМ Сергій Куницький.

– В експозиції є марковані листи, конверти, світлини Лесі Українки та її родини, – розповів Сергій Куницький. – До речі, поетеса перебувала на території нашого краю – на Кременеччині. Вона приїжджала до своєї подруги Марії Биковської. На одній із світлин є будинок у Кременці де Леся Українка зупинялася у 1907 році. А ще була у селі Великі Березці, у той час це було містечко біля Кременця. Також представлені ювілейні медалі, значки, видання її творів і унікальна праця її сестри Ольги Косач-Кривинюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчости», видана в Америці у 1970 році. У ній подається хронологія життя письменниці, спогади сестри, листи Лесі Українки і фотографії з родинного архіву. Є в експозиції портрет Лесі Українки тернопільського художника Антона Журавля, який він передав музею. Витинанки за мотивами творів зробила тернополянка Галина Дудар. На фотографіях і листівках представлені пам’ятники Лесі Українці в Україні, в світі, і в повний зріст у селі Миролюбівка Тернопільського району.

Виставку, присвячену Лесі Українці можна оглянути до 10 березня.