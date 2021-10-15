Пам’ять загиблих захисників України вшанували у Тернополі. Біля монументу Степану Бандері зібралися рідні українських героїв, громадські активісти, представники духовенства і влади.

Як зазначив кандидат історичних наук Іван Барчук, боротьба українського народу за незалежність тривала століттями. І попри проголошення незалежності, вона продовжується.

“Шлях патріотів допоміг здобути нам державу, проголосити її незалежність. Але ця боротьба не закінчилася, вона триває. Наші захисники тримають цей опір на Східній Україні. Тому сьогодні важливо вшанувати їхній подвиг. Від 2014 року уособленням захисників України стали Герої Небесної Сотні, вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на Сході України. Українські воїни та добровольці зруйнували міф про непереможність російської армії”.

Тернополяни вшанували хвилиною мовчання та молитвою загиблих українських героїв. До монументу поклали квіти.