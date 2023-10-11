У Тернополі водій протаранив два автомобілі і втік: його знайшли і покарали. ФОТО

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП знайшли водія, який вчинив автопригоду і залишив місце події.

Днями патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці 15-го Квітня. Охоронці порядку оперативно прибули за вказаною адресою та з’ясували, що водій автомобіля Skoda не надав перевагу в русі автомобілю BMW та вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку. Патрульні склали схему ДТП, відібрали пояснення в іншого водія та розпочали пошуки правопорушника.

Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП провели розшукові заходи та встановили особу водія, який вчинив автопригоду. Зв’язалися з останнім та повідомили про вчинене ним правопорушення. Чоловік прибув до управління патрульної поліції, де на нього склали протоколи за ст. 122- 4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.

Нагадуємо, не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.