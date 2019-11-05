Рівень підготовки військовослужбовців перевіряють у Тернополі.

Бійці складають заняття з національно-патріотичної, спеціальної, технічної, медичної, тактичної та фізичної підготовки. З кожного виду занять військовослужбовці отримують оцінки.

Підсумкова перевірка знань та вмінь військовослужбовців за 2019 рік проходить у Тернопільській військовій частині А3215, – каже прес-офіцер Юрій Кульпа. Особовий склад здає ряд контрольних занять.

«Серед фізичних вправ – біг на 100 та 1000 метрів, підтягування на перекладені, здача комплексної силової вправи. Солдати та офіцери відповідально підійшли до виконання нормативів, прикладають максимум зусиль для отримання високих оцінок. Варто додати, що здатність виконувати встановлені нормативами з фізичної підготовки – основа підготовки кожного військовослужбовця Збройних сил України. Тому підсумкова оцінка, визначить індивідуальний рівень підготовки кожного армійця».

Додамо, такі перевірки для військовослужбовців організовують щороку.

Софія Романська