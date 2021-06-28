День молоді відсвяткували у Тернополі. З нагоди свята в місті організували святкову програму. Найактивніших юнаків і дівчат відзначили нагородами.

“Активна, мрійлива та дієва молодь є запорукою сталості та розвитку нашої країни! Щиро радію, що маю змогу працювати з молоддю та для молоді, за ці роки ми змогли спільно реалізувати сотні проєктів та отримати низку перемог на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Велика подяка активній молоді та молодіжним громадським організаціям нашої громади, які реалізовують молодіжну політику та підтримають статус “Тернопіль – Молодіжна Столиця України”. Щиро дякую усій команді за велику підтримку та допомогу у реалізації ідей та проектів. Вітаю усіх молодіжних працівників та працівниць України, ви робите велику і достойну роботу”, – зазначає начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР Христина Білінська.

Свято Дня молоді запроваджено в Україні у 1994 році указом президента. Слід зазначити, що це не єдиний день у році, присвячений молодим людям. Так, 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. Його було проголошено у 1999 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.