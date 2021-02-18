Для любителів велоперегонів по пересіченій місцевості зі спусками, підйомами, швидкісними та технічними ділянками (крос-кантрі) 20 березня у Тернополі відбудуться перші цьогорічні змагання “MTB Spring RACE”.
До участі запрошуються учасники віком від 18 років.
Траса пролягатиме через Кутківецько-Пронятинський ліс.
Змагання з велоспорту серед аматорів передбачають подолання дистанції 9 км та 27 км.
Місце старту – Дальній пляж.
Підтвердження реєстрації та видача номерів – з 10:00 до 11:00 год,
Старт змагань – об 11.30 год.
Вікова категорія учасників серед чоловіків:
- 18-29 років;
- 30-39 років;
- 40 років і старші.
Для жінок – учасниць вікова категорія:
- 18-34 роки;
- 35 років і старші.
Для участі у змаганнях з велосипедного спорту крос-кантрі серед аматорів “MTB Spring RACE” обов’язкова попередня реєстрація.
Організатори велоперегонів: Тернопільська міська рада, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення
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