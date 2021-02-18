У Тернополі відбудуться перші цього року велоперегони

Для любителів велоперегонів по пересіченій місцевості зі спусками, підйомами, швидкісними та технічними ділянками (крос-кантрі) 20 березня у Тернополі відбудуться перші цьогорічні змагання “MTB Spring RACE”.

До участі запрошуються учасники віком від 18 років.

Траса пролягатиме через Кутківецько-Пронятинський ліс.

Змагання з велоспорту серед аматорів передбачають подолання дистанції 9 км та 27 км.

Місце старту – Дальній пляж.

Підтвердження реєстрації та видача номерів – з 10:00 до 11:00 год,

Старт змагань – об 11.30 год.

Вікова категорія учасників серед чоловіків:

18-29 років;

30-39 років;

40 років і старші.

Для жінок – учасниць вікова категорія:

18-34 роки;

35 років і старші.

Для участі у змаганнях з велосипедного спорту крос-кантрі серед аматорів “MTB Spring RACE” обов’язкова попередня реєстрація.

Організатори велоперегонів: Тернопільська міська рада, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення