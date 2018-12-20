У Тернополі відбудеться забіг Санта-Клаусів

20/12/2018 Розмір тексту:

29-го грудня у Тернополі відбудеться новорічний забіг Санта-Клаусів. Бігуни подолають близько п’яти кілометрів у святкових новорічних костюмах. Приєднатися до забігу можуть всі охочі.

Як повідомив координатор легкоатлетичного руху «Рандей» у Тернополі Андрій Бородій, розпочнеться новорічний забіг Санта-Клаусів у Тернополі 20-го грудня о 10.00. Але учасники збираються на 9.30 для реєстрації та розминки.

«Забіг Санта-Клаусів відбудеться в останню суботу перед Новим Роком! Santa Run – це чудова можливість привітати всіх своїх runday-друзів з наступаючими святами, випробувати свій новорічний костюм (або його основні атрибути), зарядитися святковим настроєм та останній раз у 2018-му році пробігтися 5 кілометрів! Після забігу на кожній локації відбудеться традиційне нагородження runda Awards 2018, то ж не пропустіть! То ж готуйте новорічні костюми і побачимось на забігу! Можна одягати не лише костюм Санти, а й інший святковий костюм».

Нагадаємо, упродовж року учасники руху «Рандей» щосуботи долали п’ятикілометрову дистанцію навколо тернопільського ставу. У наступному році пробіжки продовжуватимуться.

Софія Романська