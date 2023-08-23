Щорічно 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. З цієї нагоди на центральній алеї у тернопільському парку Сопільче відбулася офіційна церемонія підняття синьо-жовтого стяга.

Традиційно хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих Героїв та українців, котрі стали жертвами війни, яку розпочала росія на території України. За участі духовенства відбувся також спільний молебень за мир у нашій країні, освячення та підняття найбільшого стяга на Тернопільщині.

Під час урочистостей секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак привітав тернополян зі святом та нагородив воїнів, правоохоронців подяками, відзнаками та цінними подарунками.

«Український прапор – один із найважливіших символів для кожного українця. Ми пронесли його крізь роки і покоління національно-визвольної боротьби минулого і сьогодення. Наш синьо-жовтий стяг – це про відвагу і мужність, боротьбу за свободу і незалежність. Українські Герої йдуть з ним у бій, звершують подвиги, б’ють ворога, – відзначає Ігор Гірчак. – Прапор України майорить у деокупованих міста та селищах нашої країни. Низько схиляємо голови перед Героями, які віддали своє життя за суверенітет і незалежність країни. Щиро дякую всім Воїнам, які сьогодні воюють, щоб державний прапор повернувся на вулиці Донецька, Луганська, Сімферополя та інших тимчасово окупованих українських міст».