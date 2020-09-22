Впродовж 2020 року у Тернополі вже облаштували сім зупинок громадського транспорту, а до кінця року свій зовнішній вигляд змінять ще п’ять зупинок.

«Облаштування нових зупинок громадського транспорту дасть можливість тернополянам чекати на транспорт у комфортних умовах, незважаючи ні на дощ, ні на сніг. Саме тому ми докладаємо усіх зусиль, аби якомога швидше завершити заплановані облаштування зупинок», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Цьогоріч зупинки громадського транспорту влаштовано за такими адресами:

зупинка «вул. Київська (до Центру)» на вул. Київській;

зупинка «6-та школа» на вул. Руській;

зупинка «Залізничний вокзал» на вул. Б.Хмельницького;

зупинки «вул. Братів Бойчуків» на вул. 15 Квітня;

зупинка на привокзальному майдані залізничного вокзалу;

зупинка за адресою вул. Бригадна, 14а;

зупинка за адресою на вул. Бригадна,46.

Також, до кінця 2020р. заплановано виконати роботи з влаштування навісів на зупинках громадського транспорту за адресами:

зупинка «Технічний університет» на вул. Руській;

зупинка «вул. Лук’яновича» (у районі примикання до вул. Бродівська);

зупинка «Центр» на вул. Руській;

зупинка «вул. Поліська» на вул. Бродівській, роботи на якій планується завершити до середини жовтня;

«вул. Золотогірська» (від центру) на вул. Золотогірській.

Загалом з 2015 року у Тернополі було влаштовано 31 нову зупинку громадського транспорту.