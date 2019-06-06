Купальний сезон офіційно розпочнеться у Тернополі 8 червня і триватиме до 1 вересня.

Відповідне рішення щодо організації заходів з підготовки пляжу до масового відпочинку прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Відповідно до прийнятого документу, комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку» має організувати на пляжі «Циганка» рятувальний пост третьої категорії. Працюватимуть рятувальники у понеділок-суботу з 11.00 до 21.00, у неділю з 9.00 до 21.00. Щодо Дальнього пляжу, то як пояснив заступник міського голови В’ячеслав Стемковський, організувати масовий відпочинок, роботу рятувальників та слідкувати за санітарним станом пляжу, відповідно до укладеного договору, повинен орендар.

Чи безпечна вода у передбачених для купання місцях досліджують фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. Проби води вони відібрали на «Дальньому пляжі», на «Циганці» та у відкритому басейні оздоровчого клубу «Нептун», більш відомого як «Моржатник», що у гідропарку. Результати досліджень, як повідомляють у Держпродспоживслужбі, будуть відомі наступного тижня.

Ольга Трач