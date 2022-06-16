У Тернополі сталася пожежа у житловому будинку

15 червня на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на балконі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на бульварі Данила Галицького.

Як повідомили у ДСНС, вогнем пошкоджено облицювання балкону та речі домашнього вжитку.

Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. На місце пожежі залучались також працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються