У багатьох багатоповерхівках Тернополя живуть безпритульні коти. Для когось вони радість, а для когось – клопіт.

Чи не в кожному будинку постійно розгортається драма між любителями пухнастих, і тими, кому вони приносять незручності. Адже їжа для котів, яка валяється під ногами, приваблює собак та щурів. Через чотирилапих у підвалах заводяться блохи, від яких дуже потерпають жителі перших поверхів. Одна з поширених проблем, коли зоолюби відкривають слухові вікна у підвалах, щоб котики вільно ходили, а інші жителі вимагають, щоб вікна були закриті решітками, як цього вимагають правила обслуговування багатоповерхового житлового фонду.

Здається, до компромісу дійшли нарешті у будинку на проспекті Злуки, 2, де одна мешканка утримує понад два десятки котів. Про це розповів головний інженер підприємства Володимир Байгер.

– Проблема із безпритульними котами не нова. І скільки б ми не намагалися вирішити цей конфлікт, до цього питання доводиться повертатися регулярно. Спільно з мешканцями ми знайшли компромісний варіант і вигадали побудувати котячий дім. У підприємстві вже приступили до будівництва котячого будинку. Петро Пиріжок, наш майстер по дереву, який працює у ПП “Тернопіль Комсервіс” вже змайстрував конструкцію. яку ми покриємо фальш-брусом. Всередині облаштовуємо будинок ковроліном, – розповідає Володимир Байгер.

Можна сказати, що це буде перша в Тернополі котяча “багатоповерхівка”, адже у будинку передбачено аж десять “квартир”. Як житимуть пухнасті жителі у своєму будинку та чи допоможе це вирішити “котячу проблему” на Злуки, 2 – повідомимо згодом.

Джерело: Тернопіль житлово-комунальний