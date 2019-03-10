У Тернополі скоїла аварію 13-річна дівчинка-водій

10/03/2019 Розмір тексту:

13-річна дівчинка за кермом стала учасницею ДТП на вулиці Бережанській учора близько 18.00 в обласному центрі.

Поблизу зупинки «Карпати» зіткнулися дві автівки: Subaru та Volkswagen Passat. За кермом однієї з них була тринадцятирічна дитина. Через серйозні травми дівчинка потрапила в кому.

Як повідомили в Патрульній поліції Тернопільщини, – більше травмованих внаслідок цього ДТП не виявлено. Подробиці аварії визначає слідчо-оперативна група.

За словами начальника Патрульної поліції Тернопільщини Богдана Шевчука, найбільша ймовірність ДТП з потерпілими – суботній вечір.

«В Тернопільській області в обідню пору середи трапляється найбільше зіткнень, а увечері суботи – ДТП з потерпілими. Статистика показує, що трагічні аварії трапляються переважно увечері суботи. Будьте обережними. Дотримуйтеся правил дорожнього руху!».

Загальна кількість ДТП в області зменшується, – кажуть поліцейські. Однак більшає аварій з тяжкими наслідками.

Cофія Романська