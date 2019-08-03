Два дні у Тернополі тривав Кубок України з пожежно-прикладного спорту.

Подібні змагання у нашому місті відбулися вперше. У них взяли участь 146 рятувальників з різних областей, які представляли 16 команд. Були серед учасників й дев’ять жінок, які змагалися поза регламентом, тобто в особистому, а не командному заліках. Змагання проходили на центральному міському стадіоні та на навчально-тренувальній базі Управління ДСНС України у Тернопільській області.

– Змагання на Кубок України з пожежно-прикладного спорту – це демонстрація рівня підготовки, вправності та майстерності бійців Служби порятунку, – зазначив на відкритті Микола Чечоткін, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. – Усі знання та вміння, які демонструють спортсмени-рятувальники, активно застосовуються співробітниками підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і подій.

Кубок складався із чотирьох етапів: два пройшли 31 липня і ще два – 1 серпня. У перший день Кубку спортсмени-рятувальники мали піднятися на швидкість по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти та подолати естафету 4х100 метрів. Підйом на швидкість по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної башти, провели на навчально-тренувальній базі Управління ДСНС України у Тернопільській області. Найкращі результати тут продемонстрували представники Волинської області. Перше місце виборов Андрій Римар, друге – Олександр Андрійчук. Третім став Євген Бельченко з Одеської області. Другий етап змагань – пожежна естафета 4х100 метрів – пройшла на Тернопільському міському центральному стадіоні. Тут найкращу, злагоджену роботу показала команда у складі Дмитра Лютенка, Богдана Чабана, Андрія Авраменко та Андрія Присяженко з Києва. Команда з Волині виборола друге місце, а почесне третє – у спортсменів з Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Другого дня змагань рятувальники долали на швидкість стометрову смугу з перешкодами та боролися за перемогу у бойовому розгортанні від пожежної мотопомпи. Найшвидше смугу перешкод пройшла команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. А в бойовому розгортанні найкращою стала збірна Чернігівської області.

За результатами змагань Кубок України з пожежно-прикладного спорту вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Третіми стали спортсмени з Волинської області. За перемогу в пожежній естафеті 4х100 метрів киян нагородили також Кубком на честь колишнього керівника Головного управління пожежної охорони МВС України, генерал-майора Пилипа Десятникова, який стояв біля витоків пожежно-прикладного спорту України. За кращий результат у бойовому розгортанні збірна Чернігівської області отримала Кубок на честь легенди пожежної охорони, генерал-майора внутрішньої служби Миколи Хорошка. Також за перемогу у даному виді чернігівські вогнеборці отримали цінний подарунок від міського голови Тернополя Сергія Надала. Всіх призерів змагань нагородили медалями, грамотами, цінними подарунками.

Ольга Трач

Фото із сайту ДСНС у Тернопільській області