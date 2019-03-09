У Тернополі привітали жінок-військовослужбовців. ФОТО

09/03/2019 0
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З нагоди Міжнародного жіночого дня вітання приймали українські захисниці. На Тернопільщині жінок-військовослужбовців вітали представники влади, громадськості, командування військових частин.

У пункті постійної дислокації Тернопільських артилеристів відбулися урочистості з нагоди 8-го березня. Тимчасовий виконувач обов’язків командира військової частини А3215, полковник Олександр Машковський подякував жінкам–військовослужбовцям за службу, вручив грамоти і подяки, зачитав наказ про присвоєння чергових військових звань «Старший солдат». Окрім привітань, квітів українським захисницям вручили грамоти, відзнаки та подяки, цінні подарунки.

Зі словами найкращих побажань з нагоди свята весни, звернувся до працівниць обласного військкомату т. в. о. обласного комісара, полковник Олександр Скумбрій. Зокрема, він наголосив: все розумне, добре і вічне на землі здійснюється завдяки натхненній праці і великій любові жінок.

Софія Романська

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