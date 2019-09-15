Сьогодні Тернопіль приєднається до найбільшої гуманістичної події України.

В місті організовують марш за права тварин. Дійство розпочинається о дванадцятій на Театральному майдані міста.

Всеукраїнський марш за права тварин проходитиме із одинадцятьма основними вимогами, – каже його співорганізаторка, зоозахисниця Людмила Чеховська. Зокрема, учасники маршу вимагатимуть заборони використання тварин у цирках і дельфінаріях, а також їхньої експлуатації для жебракування і фотопослуг.

«Ми також виступаємо за відмову від використання живих тварин для експериментів, вимагаємо заборони хутряних ферм, припинення масового вбивства безпритульних тварин, а також діяльності живодерів догхантерів. Нині необхідним є чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права у разі жорстокого поводження з нею. Окрім цього, є необхідність у створенні зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами».

Додамо, марш за права тварин цього року об’єднає 24 міста обласного значення в Україні. Небайдужих до долі тварин просять приєднуватися.

Софія Романська