Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків “Тернове поле” стартував у Тернополі. Близько сотні учасників з різних міст України та з-за кордону з’їхалися, аби поборотися за звання “Майстра спорту”.

Змагання присвячені пам’яті заслуженого тренера України, судді міжнародної категорії Віталія Назарчука. Поєдинки проходять у спортивному залі фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Як розповів головний суддя Сергій Цимбал, у цьогорічному турнірі змагається 9 команд з 20-ти міст України, а також дві команди з-за кордону – з Молдови та Республіки Вірменія.

“Серед учасників – чимало досвідчених спортсменів, чемпіонів Європи та призерів кубків світу. Вони змагаються за перемогу у турнірі та здобуття спортивного титулу «Майстер спорту України». Змагання з вільної боротьби серед чоловіків “Тернове поле” у Тернополі стали вже традиційними, адже проводяться 27-й раз поспіль. Торік турнір не відбувся через пандемію. А цьогоріч через карантинні обмеження зменшили кількість глядачів у залі.