Спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів» триває у Тернополі. У програмі змагань – спортивні естафети та вікторини на історичну тематику.

Завершується фестиваль «Ігри патріотів» 11 грудня, – повідомила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. У фінальних змаганнях участь беруть третьокласники.

«Загалом змагалося близько тридцяти команд. 6 грудня школярі позмагалися, проявили свою швидкість, спритність і креативність, оскільки програма включала не лише спортивну частину. Для виконання завдань також необхідно застосувати знання українських звичаїв та історії. Третьокласники виконали всі завдання відміно! Фінальні змагання 11 грудня проходять у спортивному залі ТЗОШ №26. Братимуть участь вісім команд. Це – призери попередніх змагань».

У Тернополі «Ігри патріотів» організовують втретє. За словами ініціаторів змагань, фестиваль покликаний популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед молодших школярів. Цього року кількість учасників значно збільшилася.

Софія Романська