Наприкінці жовтня входить в обіг нова банкнота – 1000 гривень.

Зразок купюри презентував у Тернополі заступник голови Національного банку України Олег Чурій. Він запевнив, що вихід тисячної купюри знецінення гривні не означає.

Зображений на новій банкноті український науковець Володимир Вернадський. З 25-го жовтня вийде 500 тисяч таких банкнот, – зазначив Олег Чурій. Надалі тисячна купюра перебуватиме в грошовому обігу українців.

«Знецінення гривні вихід тисячної купюри не означає, адже ми їх не роздаємо просто так. Втім, враховуючи теперішні реалії її вихід був потрібний. Було прийнято рішення зобразити на лицьовій стороні академіка Вернадського, а на звороті – будівлю президії Національної академії наук України».

Додамо, монети номіналом одна, дві та п’ять копійок від 1 жовтня виходять з обігу. Далі розрахуватися ними не буде можливості, однак можна обміняти в усіх відділеннях українських банків до 30 вересня 2020 року. А невдовзі НБУ почне вилучати з обігу й монети номіналом 25 копійок.

Софія Романська