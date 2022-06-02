Тернопільського журналіста, мандрівника, командира протитанкового відділу Віталія Дереха поховали на алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі у Тернополі 2 червня.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, колеги-журналісти, пластуни, побратими, пише ТЕРЕН. Рідним захисника, який загинув за волю і незалежність України вручили Залізний пластовий хрест.

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Нагадаємо, Віталій Дерех загинув 28 травня від вибуху авіабомби під Попасною на Луганщині.

Герой пройшов Майдан, з 2014 року був у складі «Айдару», воював на Донбасі. 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення, пішов знову захищати Україну. Віталію було 34 роки…

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