На війні, захищаючи Україну від загарбників, загинув відомий тернополянин Віталій Дерех.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Назар Зелінка.

“Віталій Дерех… не зрадив своїх присяг… тихо спи, без тривог, друже Сало

Дерех – легенда Пласту, журналіст, безстрашний мандрівник та філософ. З 6 років і до загибелі активний в Пласт – український скаутинг. Пластун-скоб. Співзасновник та виховник в пластовому курені ч.77 імені Івана Гавдиди. Лицар куреня Орден Залізної Остроги. Пройшов Майдан, витягував поранених з Інститутської, з 2014 року декілька років в складі Айдару воював на Донбасі захищаючи Україну. 24 лютого пішов знову захищати Україну. Спалив не одного русского танка і купу іншої техніки. Був командиром протитанкового відділення. Вчора в самому пеклі цієї війни загинув ….

Важко коли йдуть близькі друзі… друзі з яким ти виростав… з 2000 року разом пластували … таборували … мандрували …дуркували … друзі з якими мільйон божевільних історій …

Передавай вітання Вітьку… дивіться за нами вдвох згори будь ласка …

Пам’ятаємо! Вічна пам’ять тобі друже! Тихо спи, без тривог…”, – ідеться у дописі Назара Зелінки.

“Як шкода… життєлюб, веселий, неординарний, цікавий хлопець… (((( мені було років 14 коли на вечірці у Пласті зачаровано дивилася на його руки за піаніно. Він вже тоді був крутим. Потім весь Тернопіль стежив за його шибеницькою поїздкою на Мадагаскар. А тепер – остання путь”, – написала Марічка Юрчак.

Вічна і світла пам’ять. Співчуття рідним та друзям. Герої не вмирають!

Довідково

Дерех Віталій Мирославович (3 вересня 1987 – 28 травня 2022), ст. пл. скоб, станиця Тернопіль, лицар Ордену залізної остроги, молодший сержант.

Загинув в ході бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.

Пластував в 29 курені УПЮ ім. Юрія Старосольського, опісля разом із своїм гуртком “Сірі Вовки” (в якому також був Віктор Гурняк, герой України, загинув в бою за Україну в 2014) – в 77 курені УПЮ ім. Івана Гавдиди, де і був впорядником, коли перейшов в старші пластуни.

Багато разів був учасником та інструктором на військово-патріотичному таборі “Легіон”. З дитинства в нього були захоплення військовою справою, дослідження різних цікавинок, купа екстремальних пригод.

Навчався в Галицькому коледжі м. Тернопіль на журналіста, опісля став одним із найвпізнаваніших репортерів газети “20 хвилин“, зокрема їздив від редакції в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар в 2013.

В 2013-2014 активний учасник Революції Гідності, зокрема в складі 15 сотні Самооборони Майдану. Рятував людей на Інститутській 20 лютого.

Весною 2014 вступив добровольцем в батальйон “Айдар” ЗСУ, воював в його складі до липня 2015. Відзначений Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя).

У 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.

З кінця лютого 2022 року – знову пішов захищати Україну, зокрема вступив в 1 окрему бригаду СпП ім. Івана Богуна. В березні брав активну участь у боях під Києвом, опісля на Луганщині.

Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу.

Джерело: інформаційний ресурс “ПЛАСТу” 100 КРОКІВ.