“Розрахунок «Дерех» 3 батальйону Першої окремої бригади спеціального призначення, названий в честь старшого розрахунку – молодшого сержанта Віталія Дереха.

Про це повідомляють на сторінці Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

“Він був з тих, хто не любить, коли про нього говорять, але саме про таких хочеться говорити.

Він врятував не одне життя і знищив чимало ворожої техніки.

На відео можете побачити одну з останніх успішно ліквідованих цілей розрахунком «Дерех».

Він робив багато для своєї країни і віддав найцінніше – своє життя.

Низько схиляємо голову перед тобою, Дерех. Світла пам‘ять.

Слава Героям України!

Смерть окупанту!”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Віталій Дерех загинув 28 травня у бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області. Поховають бійця завтра на Алеї Героїв на Микулинецькому цвинтарі.