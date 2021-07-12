Ажіотаж на черешню почався на тернопільських ринках і в магазинах. Останнім часом ягоди відчутно здешевшали. Наразі кілограм черешень вартує від 30 до 70 грн. за кілограм.

Продавчиня Галина Гук продає фрукти, привезені із Закарпаття. Жінка каже, що перша черешня сезону вартувала понад двісті гривень за кілограм. Нині ягоди продає по 35-55 грн.

“У кілька разів подешевшали ягоди у нас. Перші черешні продавалися по 220-180 грн. кг. Сьогодні ціна набагато менша. Покупців дуже багато. Вже майже завершився сезон полуниці, то поступово переходимо на інші ягоди. У розпалі — сезон черешень. Незабаром розпочнеться малина, персики. Очікуємо гарного врожаю та приємних цін”.

У магазинах ціни на ягоди дещо вищі. Оскільки тут реалізовують продукцію із-за кордону. Вартість черешень у супермаркетах коливається від 60 до 120 грн. за кг.