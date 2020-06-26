Нові повноваження отримали представники муніципальної інспекції у Тернополі.

Тепер вони разом з уповноваженими на те посадовими особами контролюватимуть оплату пасажирами проїзду в громадському транспорті, здійснюватимуть контроль за видачею проїзних квитків та вдаватимуться до інших необхідних заходів, щоб на території Тернопільської міської територіальної громади належно функціонував громадський транспорт.

Відповідні зміни до Положення про управління муніципальної інспекції внесли депутати під час 51-ої сесії 26 червня.

– З 1 липня ми впроваджуємо нову систему контролю за оплатою проїзду у громадському транспорті, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Будуть працювати контролери з числа працівників муніципальної інспекції спільно з працівниками КП «Тернопільелектротранс». Вони перевірятимуть чи водії і кондукторивидають проїзні квитки. Але адміністративну відповідальність за відсутність квитка, згідно законодавства, несе пасажир. Це штраф у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду. Сподіваюсь це заставить окремих, не зовсім правильних, водіїв дотримуватися передбачених вимог і видавати пасажирам належним чином квитки.

Ольга Трач