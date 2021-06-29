Ордени, медалі, почесні звання та грамоти отримали в День Коснтитуції тернополяни. Нагородження відбулося на Театральному майдані.

Орденом «За заслуги» III ступеня нагородили першого проректора ТНПУ імені Володимира Гнатюка Григорія Терещука. Почесні звання «Заслужений артист України» отримали артистка Тернопільської обласної філармонії Тетяна Шпорчук та актор драми Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Віталій Луговий. Крім того, 28 червня Президент України підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України». Ним, звання «Заслужений артист України» присвоєно також акторові драми Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка Сергію Бачику.

За особистий внесок у справу гарантування національної безпеки оборони України, зразкове виконання службових обов’язків, професіоналізм та з нагоди Дня медичного працівника медаллю «Відзнака Ради національної безпеки і оборони України» III ступеня нагородили генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська університетська лікарня» Василя Бліхара.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у державне будівництво, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України Грамоти ТОДА отримали:

Ярина Жуковська – доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатії, заступник директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Богдана Гаврилишина ЗУНУ;

Володимир Воловник – регіональний представник уповноваженого ВРУ з прав людини у Тернопільській області;

підполковник Олег Новіков – заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення, начальник відділу морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фото із сайту ТОДА та мережі «Фейсбук»