Читальний гурток для дошкільнят організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Малеча знайомиться із сучасною художньою літературою та вчиться створювати власні твори.

Тернополянка Олеся Губар прийшла до бібліотеки з двома донечками. Жінка каже, що тривалий період намагається зацікавити їх читанням.

«Заохотити до читання дітей в час віртуальних технологій непросто. Але ми розуміємо, що читання дуже важливе для розвитку дитини. Тут, у бібліотеці, діти зацікавлено проводять час. Їм цікаво читати, розбирати твори разом з однолітками. Такі затишні читання приносять дітям велике задоволення, а також цікавим є творчо-розважальне дозвілля».

Локація для читання відкрита для всіх охочих. Окрім цього, діти можуть долучитися до загадкових бібліоблукань, а також помалювати піском.