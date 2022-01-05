Різдвяну акцію організовують у Тернополі волонтери благодійного фонду “Світло Реформації”. Вони готують продуктові набори для потребуючих жителів міста і планують вручити їх до Різдва.

Один продуктовий набір вартує близько двохсот гривень. Волонтери планують підготувати 500 пакунків. Підтримати благодійну акцію закликають небайдужих жителів міста, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. “Є реальна можливість взяти участь у добрій та хорошій справі під час Різдвяних свят — допомогти тим, хто цього насправді потребує. Близько 500 самотніх людей проживає у нашому місті і на минуле Різдво до 200 із них ми прийшли із привітаннями, колядками та продуктовими наборами. Треба було бачити їхню радість та щирість в очах, що пробивалась через біль буденної самотності… Тоді і впродовж року ми підтримали їх душевно та практично, але цього року хотілося б зробити більше, про те цього разу не вдалося зібрати потрібної суми коштів аби відвідати їх усіх… Один продуктовий набір це 200 грн — для когось це хороша кава із десертом чи бізнес-ланч, а для них можливість відчути радість Різдва та зрозуміти що вони не одні. Пожертвувати кошти можна за рахунком — 5363542307956426. Спробуймо на ці Різдвяні свята допомогти оточуючим та потребуючим, давайте будемо жити не тільки для себе, але і для інших!”, – зазначив керівник фонду Іван Гонтар.

Окрім цього волонтери шукають колядників та охочих допомогти із доставкою пакунків.