У зв’язку із загибеллю офіцера Збройних Сил України, майора Михайла Цимбалістого під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил, 16 вересня у Тернополі оголошено Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал.

У День жалоби в Тернополі приспустять Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності, а також будуть відмінені розважально-концертні заходи.

Міський голова Сергій Надал, депутати та громадськість висловлюють щире співчуття родичам, друзям та знайомим загиблого Героя.

Тернопіль завжди пам’ятатиме бійців, які ціною власного життя захищали територіальну цілісність України, проявили патріотизм і незламність сили духу в боротьбі із зовнішнім окупантом.

Вічна пам’ять! Героям слава!