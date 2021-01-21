У Тернополі на перехресті заглохла фура. Рух був ускладнений. ФОТО

Сьогодні близько 10-ї години ранку на вулиці Лесі Українки за допомогою до патрульних звернувся водій вантажного автомобіля Renault.

Через технічні несправності вантажівка зупинилася на перехресті та вже не змогла зрушити з місця, чим ускладнила дорожній рух.

Поліцейські, аби уникнути затору, здійснили регулювання дорожнього руху та зупинили інший вантажний автомобіль, який допоміг прибрати несправний транспортний засіб із проїжджої частини.

Завдяки оперативним діям охоронців порядку, рух на перехресті вулиць Протасевича та Лесі Українки, наразі, відновлено повністю.

Патрульні наголошують — якщо ви потрапили в скрутну ситуацію на дорозі, не гайте часу та звертайтесь за допомогою до поліцейських.