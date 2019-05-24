У Тернополі на благодійному марафоні «Біг заради добра», який відбувся учора, зібрали близько дванадцяти тисяч гривень.

До забігу приєдналося близько чотирьохсот осіб, серед яких – місцеві легкоатлети.

Як повідомила співорганізаторка забігу Вікторія Фаріон, зібрані кошти віддадуть на купівлю апарату імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру Тернополя. Загальна вартість апарату – близько п’ятдесяти тисяч гривень.

Стартували бігуни на Театральному майдані. «Учасники забігу подолали дистанцію один кілометр та шістсот метрів. Маршрут був такий: Театральний майдан – вулиця Грушевського, готель Тернопіль – вулиця Руська – Театральний майдан. Першим подолав цю дистанцію учасник Павло Ігнат», – каже Вікторія Фаріон.

Нагадаємо, марафон заради добра у Тернополі вже став традиційним. Його проводять в обласному центрі з 2015-го року. Тоді вдалося придбати діагностичне обладнання для безкоштовного обстеження дітей, термокоагулятори та апарати для пологового будинку.

Софія Романська