У понеділок близько 20:30 на спецлінію 102 звернувся заявник та розповів, що на вул. У. Самчука, поблизу однієї з котелень, ходить маленька дівчинка без супроводу дорослих і, ймовірно, вона загубилася.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні дійсно побачили дівчинку. Спочатку дитинане хотіла йти на контакт і була дуже схвильованою. Та поліцейські заспокоїли її і пообіцяли, що обов’язково допоможуть.

З’ясувавши потрібну інформацію, інспектори дізналися номер телефону батьків та зв’язалися з ними. Уже за декілька хвилин мама і тато прибули до своєї семирічної донечки.

З батьками дівчинки патрульні провели профілактичну бесіду. Вони пообіцяли, що більше не допускатимуть таких випадків, а також подякували поліцейським та заявнику за небайдужість.