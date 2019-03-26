Третій Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення «КіноХвилька» відбудеться у Тернополі в квітні. Триватиме він чотири дні – з 11 до 14 числа. У програмі заходу передбачені майстер-класи, перегляди фільмів, мільтфільмів та конкурсних відеороликів, квест і парад костюмів.

Перший день фестивалю буде присвячений відбору дітей на ролі у фільмах. Кастинг проводитиме Одеська кіностудія з 10.00 до 17.00 у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». 12 квітня о 14.00 на театральному майдані розпочнеться парад костюмів. Після цього всі інші заходи «КіноХвильки» проходитимуть в Українському домі «Перемога». Так, офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 15.00. Майстер-класи триватимуть з 16.00 до 18.00, в цей же час у кінозалі показуватимуть мультфільм.

Наступний фестивальний день – 13 квітня – розпочнеться о десятій ранку і триватиме до шостої вечора. Упродовж дня в «Перемозі» проходитимуть різноманітні майстер-класи. З 10.00 до 13.00 – перегляд конкурсних соціальних відеороликів. З 14.00 до 15.00 – конкурс на кращий відеоролик та нагородження переможців. Після цього буде перегляд фільму, квест та перегляд мультфільму.

14 квітня стане виїзним днем. Учасники «Кінохвильки» відвідають Теребовлю.

Ольга Трач

Програма “КіноХвильки”