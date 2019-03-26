Третій Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення «КіноХвилька» відбудеться у Тернополі в квітні. Триватиме він чотири дні – з 11 до 14 числа. У програмі заходу передбачені майстер-класи, перегляди фільмів, мільтфільмів та конкурсних відеороликів, квест і парад костюмів.
Перший день фестивалю буде присвячений відбору дітей на ролі у фільмах. Кастинг проводитиме Одеська кіностудія з 10.00 до 17.00 у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». 12 квітня о 14.00 на театральному майдані розпочнеться парад костюмів. Після цього всі інші заходи «КіноХвильки» проходитимуть в Українському домі «Перемога». Так, офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 15.00. Майстер-класи триватимуть з 16.00 до 18.00, в цей же час у кінозалі показуватимуть мультфільм.
Наступний фестивальний день – 13 квітня – розпочнеться о десятій ранку і триватиме до шостої вечора. Упродовж дня в «Перемозі» проходитимуть різноманітні майстер-класи. З 10.00 до 13.00 – перегляд конкурсних соціальних відеороликів. З 14.00 до 15.00 – конкурс на кращий відеоролик та нагородження переможців. Після цього буде перегляд фільму, квест та перегляд мультфільму.
14 квітня стане виїзним днем. Учасники «Кінохвильки» відвідають Теребовлю.
Ольга Трач
Програма “КіноХвильки”
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення, год.
|Місце проведення
|11 квітня 2019 р.
|1.
|Кастинг від Одеської кіностудії
|з 10.00 год. до 17.00 год.
|Бібліотека-філія №2 для дітей (Літературне Тернопілля)
|12 квітня 2019 р.
|2.
|Парад костюмів
|з 14.00 год. до 14.30 год.
|Театральний майдан
|3.
|Промовідкриття фестивалю
|з 14.40 год. до 14.50 год.
|Український Дім
|4.
|Офіційне відкриття фестивалю
|з 15.00 год. до 16.00 год.
|Український Дім
|5.
|Майстер – класи
|з 16.00 год. до 18.00 год.
|Український Дім
|6.
|Перегляд мультфільму
|з 16.00 год. до 18.00 год.
|Український Дім
|13 квітня 2019 р.
|7.
|Майстер – класи (Кінопродакшен)
|з 10.00 год. до 18.00 год.
|Український Дім
|8.
|Перегляд конкурсних соціальних відеороликів
|з 10.00 год. до 13.00 год.
|Український Дім
|9.
|Майстер-класи
|з 10.00 год. до 13.00 год.
|Український Дім
|10.
|Перегляд конкурсних відеороликів і нагородження переможців
|з 14.00 год. до 15.00 год.
|Український Дім
|11.
|Перегляд фільму
|з 15.00 год. до 16.00 год.
|Український Дім
|12.
|Квест
|з 16.00 год. до 17.00 год.
|Український Дім
|13.
|Перегляд мультфільму
|з 17.00 год. до 18.00 год.
|Український Дім
|14 квітня 2019 р.
|14.
|Виїзний день
|з 10.00 год. до 15.00 год.
|місто Теребовля