Третій Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення «КіноХвилька» відбудеться у Тернополі в квітні. Триватиме він чотири дні – з 11 до 14 числа. У програмі заходу передбачені майстер-класи, перегляди фільмів, мільтфільмів та конкурсних відеороликів, квест і парад костюмів.

Перший день фестивалю буде присвячений відбору дітей на ролі у фільмах. Кастинг проводитиме Одеська кіностудія з 10.00 до 17.00 у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». 12 квітня о 14.00 на театральному майдані розпочнеться парад костюмів. Після цього всі інші заходи «КіноХвильки» проходитимуть в Українському домі «Перемога». Так, офіційне відкриття фестивалю відбудеться о 15.00. Майстер-класи триватимуть з 16.00 до 18.00, в цей же час у кінозалі показуватимуть мультфільм.  

Наступний фестивальний день – 13 квітня – розпочнеться о десятій ранку і триватиме до шостої вечора. Упродовж дня в «Перемозі» проходитимуть різноманітні майстер-класи. З 10.00 до 13.00 – перегляд конкурсних соціальних відеороликів. З 14.00 до 15.00 – конкурс на кращий відеоролик та нагородження переможців. Після цього буде перегляд фільму, квест та перегляд мультфільму.

14 квітня стане виїзним днем. Учасники «Кінохвильки» відвідають Теребовлю.

Ольга Трач

Програма “КіноХвильки”

п/п Назва заходу Час проведення, год. Місце проведення
11 квітня 2019 р.
1. Кастинг від Одеської кіностудії з 10.00 год. до 17.00 год. Бібліотека-філія №2 для дітей (Літературне Тернопілля)
12 квітня 2019 р.
2. Парад костюмів  з 14.00 год. до 14.30 год. Театральний майдан
3. Промовідкриття фестивалю з 14.40 год. до 14.50 год. Український Дім
4. Офіційне відкриття фестивалю з 15.00 год. до 16.00 год. Український Дім
5. Майстер – класи з 16.00 год. до 18.00 год. Український Дім
6. Перегляд мультфільму з 16.00 год. до 18.00 год. Український Дім
13 квітня 2019 р.
7. Майстер – класи (Кінопродакшен) з 10.00 год. до 18.00 год. Український Дім
8. Перегляд конкурсних соціальних відеороликів з 10.00 год. до 13.00 год. Український Дім
9. Майстер-класи з 10.00 год. до 13.00 год. Український Дім
10. Перегляд конкурсних відеороликів і нагородження переможців з 14.00 год. до 15.00 год. Український Дім
11. Перегляд  фільму з 15.00 год. до 16.00 год. Український Дім
12. Квест з 16.00 год. до 17.00 год. Український Дім
13. Перегляд мультфільму з 17.00 год. до 18.00 год. Український Дім
14 квітня 2019 р.
14. Виїзний день з 10.00 год. до 15.00 год.   місто Теребовля