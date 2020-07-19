“Битва мікрорайонів” – легкоатлетичні змагання під такою назвою пройдуть 25 липня у Тернополі. Бігуни змагатимуться на набережній тернопільського ставу.

Наразі тернопільські легкоатлети посилено готуються до змагань. Тренування проходять у рамках проекту “Рандей”.

“Хочеться показати гарні результати на “Битві мікрорайонів”, тому приходжу на “Рандей”. Тут можна у гарній компанії покращити свою фізичну форму. Також бігаю через день у ранкову пору. Пробіжки приносять велике задоволення”, – каже тернополянин Ігор Чикалюк.

Як розповіли організатори легкоатлетичного проекту “Рандей”, у Тернополі бігунів побільшало. Долучаються до пробіжок люди різного віку.

“Раді вітати нових учасників, що приєднались до нас сьогодні. А “старі”, або скажемо так, досвідчені рандеївці, не забувайте, що у вас ще є друзі, котрі не бігають. Дякуємо нашим волонтерам, без вас ці чудові суботні ранки були б неможливі! Зовсім скоро “Битва мікрорайонів», а це ще один привід перевірити свої сили у суботу, на Runday, о 8:45, набережна тернопільського ставу”.

Софія Романська