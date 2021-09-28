У Тернополі горів балкон багатоповерхівки

27 вересня до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на спареному балконі квартир у м. Тернопіль на просп. Злуки.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м.кв., пошкоджено стіни та стелю балкону.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону, відділенням частини спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення на автодрабині та оперативно-координаційного центру Головного управління. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.