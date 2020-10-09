День кулінарії організовують щотижня для дітей у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Завдяки майстер-класам від відомих кулінарів, діти вчаться готувати улюблені страви.

Дванадцятирічна Уляна вперше взялася за приготування їжі. Дівчинка каже, що цим в її сім’ї займається бабуся.

«Ніколи не готувала самостійно. Навіть бутерброди, і ті завжди робить бабуся. Інколи мама готує. Завжди було цікаво, чи вийде щось в мене, якщо я готуватиму сама. Наставники дуже доступно все пояснювали, піца вийшла дуже смачною».

Кулінарні майстер-класи організовують у рамках проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Організатори запевняють, охочих долучитися до занять чимало. «У нашому центрі для дітей щотижня є день кулінарії. Цього тижня був майстер–клас із приготування піци. Адже піца – одна з найулюбленіших страв для дітей і дорослих, а піца приготовлена власноруч – це набагато смачніше і приємніше, коли ж разом з друзями, то ще й веселіше. Зізнаємось, що працівники проекту люблять кулінарні майстер-класи не менше самих дітей, адже діти дарують та неймовірно заряджають найщирішими емоціями. Неймовірно вдячні нашим партнерам за підтримку проекту».

Софія Романська