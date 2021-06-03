Літні табори відпочинку для дітей діятимуть у червні у двох тернопільських школах. Їхню роботу затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 2 червня.

У Тернопільській гімназії № 30, що у Пронятині на вулиці Калиновій, 46, табір працюватиме 14 робочих днів: з 9 до 30 червня. У ньому готові прийняти 100 учнів 1-6 класів із Тернопільської громади. Діти перебуватимуть у таборі з 09:00 до 17:00. Для них буде організовано дворазове харчування, ігри, розваги, квести, спортивні естафети, майстер-класи, «мовні» години. Вартість відпочинку батьки оплачують самостійно. Один день у таборі коштує 200 гривень. На час роботи табору діятиме довіз дітей від зупинки “Вулиця Львівська” до школи та у зворотньому напрямку.

Другий табір діятиме на базі Тернопільської спеціальної школи 9 робочих днів: з 14 до 30 червня. Організовують його тільки для дітей, які навчаються у цьому закладі. Він розрахований на 25 дітей. Харчування дітей у цьому таборі відпочинку фінансуватиметься за рахунок коштів бюджету громади.

Відпочинкові зміни у таборах організовано з дотриманням чинних карантинних обмежень. Детальну інформацію щодо таборів денного перебування можна отримати у керівництва шкіл.