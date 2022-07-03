Вчора на Тернопільщині рятувальників чотири рази залучали на допомогу людям, котрі постраждали внаслідок негоди.

Зокрема, на проспекті Злуки у Тернополі відбуксирували автомобіль, який не міг їхати через підтоплення.

У селі Трибухівці Чортківського району затопило погріб на території приватного домогосподарства. Відкачувати воду довелося рятувальникам.

Читайте також: Валило дерева і затоплювало вулиці: що накоїла стихія у Тернополі. ФОТО

У Тернополі, на вулиці Шашкевича, у дворі будинку вітер зламав дерево, яке могло впасти на перехожих. Співробітники ДСНС спиляли його.

Ще одне дерево впало на вулиці Липовій. На жаль, цього разу не обійшлося без серйозніших наслідків – стовбур впав на автомобіль. Забирати його теж довелося рятувальникам.