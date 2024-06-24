Через негоду в сусідній з Тернопільщиною області без світла залишилися тисячі споживачів

В Україні через негоду станом на ранок 24 червня знеструмлені близько 11 тисяч споживачів у трьох областях; споживачі у семи областях знеструмлені через бойові дії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зокрема, на Львівщині через негоду залишаються без світла 3,1 тис. споживачів, на Полтавщині – 6,6 тис., на Сумщині – 1,2 тис.

Через бойові дії знеструмлено 76,7 тис. споживачів на Донеччині, 3,7 тис. – у Запорізькій області, 4,8 тис. – на Сумщині, 37,2 тис. – на Харківщині, 1,5 тис. – на Чернігівщині, 960 споживачів – на Дніпропетровщині. У Херсоні залишається без світла 3951 споживач, в області – 25,8 тис.

Через технологічні причини без електропостачання 518 споживачів на Чернігівщині та 14 на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, усі обленерго в понеділок, 24 червня, з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим порівняно з іншими годинами.