4 січня у Тернополі розпочали демонтаж кіоску, який розміщений на вул. Київській, біля зупинки громадського транспорту “15 Квітня”. Його від’єднали від електропостачання.

Роботи з демонтажу виконує постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради.

В зв’язку із технічною неможливістю провести демонтаж тимчасової споруди в цілісному вигляді, до 13 січня року об’єкт розберуть.

Демонтаж проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 08.07.2020 року № 502 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».