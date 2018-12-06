У Тернополі буде “Добро без меж”

06/12/2018 Розмір тексту:

«Добро без меж», – таку акцію реалізовують 14-го грудня в одному з торгових центрів Тернополя. Відбудеться концерт талановитих діток, а також благодійний ярмарок солодощів. Виручені кошти спрямують на подарунки дітям на Миколая.

Долучитися до проведення акції «Добро без меж» можуть всі охочі. Організатори готові прийняти будь-яку допомогу в організації ярмарку, а також підготовці подарунків для дітей.

«Основна мета заходу – подарувати радість у казкову ніч Миколая дітям, які цього потребують», – кажуть організатори акції «Добро без меж». До свята залишилися лічені дні. Щоб порадувати діток, необхідна допомога.

«Для гостей та учасників акції з концертом виступатимуть талановиті діти. Відбудеться продаж солодощів та речей, за виручені кошти від якого придбають подарунки для дітей. Окрім цього, усі бажаючі можуть принести цукерки, солодощі власного приготування, одяг, фрукти, іграшки, подарунки. Розпочнеться дійство о 17:00 годині. Тож, якщо ви художник, візажист, перукар,майстер народної творчості, фотограф, чи просто людина, яка хоче зробити добру справу, то долучайтеся», – розповідає волонтерка Лілія.

Будь-яку інформацію щодо проведення акції «Добро без меж», її організатори готові надати за телефоном: 0978648239.

Софія Романська