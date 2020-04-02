У Тернопільських лікарнях перебуває 20 хворих на COVID-19. Ще 2 хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 2 квітня перебуває 9 хворих на COVID-19. Це 1 – житель міста Заліщики, 3 – жителі Монастириського району, 2 – жителі Козови, 1 житель села Острів Тернопільського району, 1 тернополянин та 1 жителька Бучача. Ще у 2 пацієнтів підозрюють коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 2 квітня на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них – діти:

2 дитини хворих на COVID-19 з Козови та їх тато, у якого також підтвердили коронавірус.

Восьмирічна дитина із Заліщицького району. У неї підтвердили COVID-19.

дитина та її мама з Монастириського району.

двоє дітей 13 і 14 років та їх мама, у яких підтвердили COVID-19 з Монастириського району.

дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19.

Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 – не виявили.

Станом на 10 годину 2 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває троє тернополян контактних з хворими на COVID-19.

На самоізоляції перебуває 449 тернополян.

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