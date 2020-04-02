На Тернопільщині станом на 22 годину 1 квітня зафіксовано вісім нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Як і раніше, найбільше хворих – 77 – у Монастириському районі. 14 інфікованих – жителі Заліщицького району, 7 – мешканці Козівського району. Три випадки коронавірусної інфекції зафіксували серед жителів обласного центру. Ще 2 – мешканці Кременецького району. По одному випадку підтверджено у Бучацькому, Тернопільському та Бережанському районах.

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