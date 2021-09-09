З початком навчального року запровадили нові карантинні норми для вихованців та працівників дитячих садків. Таким чином захищають дітей від коронавірусу та інших респіраторних хвороб.

Батькам вхід у дитсадки заборонили. Малечу тепер залишають при вході, а вихователі першу робочу годину проводять не в групі, а біля брами. А ще обов’язково використовують маски, рукавички та антисептики, ідеться в сюжеті Т1 Новин.

Медсестра у ДНЗ №5 Оксана Цизарук розповіла, що тепер температурний скринінг дітей проводять лише при вході у садочок, хоча раніше температуру мали перевіряти кожні 4 години. Також не можна використовувати багаторазові рушники та килими із довгим ворсом, а пересування дітей всередині закладу строго регулюють.

Оксана Цизарук відмітила, що кожна група має групове приміщення, де діти не пересікаються, а також свій вихід на вулицю.

Загалом процедура прийому дітей у садочок залишається незмінною: якщо хтось з батьків хоче зайти всередину працівники вимагатимуть негативний ПЛР тест на коронавірус.

Більшість тернопільських батьків відпускати своїх дітей у дитсадок не бояться. Дехто впевнений у тому, що коронавірусом треба перехворіти, інші вважають, що при дотриманні всіх санітарних норм ковід дітям не загрожує.

Головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук розповіла, що за минулий тиждень у нашому краї на коронавірус захворіли 42 дитини. Це пов’язано зі спалахом нового штаму Дельта. У зв’язку з тим, що хворих стало більше – є ризик, що Тернопілля більше не буде у зеленій зоні, а це позначиться на роботі дитячих садочків.

Оксана Чайчук відмітила, що можливо з понеділка Україні може увійти у жовту зону. Ця зміна передбачає роботу дошкільних закладів освіти в режимі онлайн. Але якщо персонал щеплений більше 80 відсотків, то заклад буде працювати.

Експертка повідомила: багато працівників дитячих садочків вже вакцинувалися, тож навіть під час переходу до жовтої зони, дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.