У тернопільському парку знайшли гранату і дві сотні патронів. ФОТО

Кримінальна відповідальність загрожує тернополянину за зберігання гранати і боєприпасів.

Як повідомили у районному управлінні поліції, 16 лютого у парку на Новому Світі було виявлено та вилучено предмети, зовні схожі на гранату “РГД-5”, три запали до ручних гранат, понад дві сотні патронів та два магазини до РПК.

Тернополянин розповів, що знайшов їх у вечірній час на території цього ж парку, переніс та залишив в іншому місці.

Боєприпаси вилучено та направлено для проведення експертизи до НДЕКЦ Тернопільської області.